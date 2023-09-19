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Общество19 сентября 2023 14:01

Программа «Наши дворы» выполнена более чем на 90 процентов

Реализацию проекта обсудили на оперативном совещании, которое провел губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Мария СОКОЛОВА
На совещании было подчеркнуто, что во дворах установлено 38 спортивно-игровых площадок из 43 запланированных.

На совещании было подчеркнуто, что во дворах установлено 38 спортивно-игровых площадок из 43 запланированных.

Фото: Правительство Ярославской области

Отмечалось, что в настоящее время план по благоустройству придомовых территорий полностью выполнен в четырнадцати муниципальных образованиях региона. Приведены в порядок 80 из 87 объектов. Завершаются работы еще на семи. По случаю окончания ремонта во многих дворах проходят праздничные мероприятия.

– На сегодня уже 92% дворов от запланированного объема благоустроены, – сказал губернатор Михаил Евраев. – Наша задача – привести двор в порядок, передать управляющей компании, ТСЖ и потом требовать нормального содержания. Управляющим компаниям, которые работают добросовестно, мы будем всячески помогать, недобросовестным придется уйти с рынка этих услуг.

На совещании было подчеркнуто, что продолжается обустройство спортивно-игровых площадок. Установлено 38 комплексов из 43 запланированных.

Глава региона предложил сделать обязательным элементом благоустройства дворов яркие, красочные бордюры. В числе важных рекомендаций губернатора – обустройство, там, где это возможно беговых дорожек, которые жители смогут использовать для занятий спортом и прогулок. Обязательное требование – установка в каждом дворе видеокамер.

– Важно, что при благоустройстве мы используем комплексный подход, включающий озеленение, организацию освещения, пешеходных дорожек, подходов к детским площадкам и так далее. Если мы можем сделать красиво, то так и будем делать, ставя в приоритет не количество, а качество благоустройства, – подчеркнул Михаил Евраев.

Ряд муниципалитетов, отмечалось в ходе совещания, начнет в этом году благоустройство за счет лимитов следующего года. Всего таким образом планируется выполнить 18 проектов: привести в порядок восемь дворов, установить шесть детских игровых спортивных комплексов, сделать площадку для выгула животных и выполнить в трех дворах дополнительные работы по проектам прошлых лет.

Всего в 2023 году на реализацию губернаторского проекта «Наши дворы» правительством области предусмотрено 629,8 млн рублей за счет доходов областного бюджета. Кроме того, правительством региона запланировано использование лимитов 2024 года в сумме 630 млн рублей.

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