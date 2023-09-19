Программа «Наши дворы» выполнена более чем на 90 процентов

На совещании было подчеркнуто, что во дворах установлено 38 спортивно-игровых площадок из 43 запланированных. Фото: Правительство Ярославской области

Отмечалось, что в настоящее время план по благоустройству придомовых территорий полностью выполнен в четырнадцати муниципальных образованиях региона. Приведены в порядок 80 из 87 объектов. Завершаются работы еще на семи. По случаю окончания ремонта во многих дворах проходят праздничные мероприятия.

– На сегодня уже 92% дворов от запланированного объема благоустроены, – сказал губернатор Михаил Евраев. – Наша задача – привести двор в порядок, передать управляющей компании, ТСЖ и потом требовать нормального содержания. Управляющим компаниям, которые работают добросовестно, мы будем всячески помогать, недобросовестным придется уйти с рынка этих услуг.

На совещании было подчеркнуто, что продолжается обустройство спортивно-игровых площадок. Установлено 38 комплексов из 43 запланированных.

Глава региона предложил сделать обязательным элементом благоустройства дворов яркие, красочные бордюры. В числе важных рекомендаций губернатора – обустройство, там, где это возможно беговых дорожек, которые жители смогут использовать для занятий спортом и прогулок. Обязательное требование – установка в каждом дворе видеокамер.

– Важно, что при благоустройстве мы используем комплексный подход, включающий озеленение, организацию освещения, пешеходных дорожек, подходов к детским площадкам и так далее. Если мы можем сделать красиво, то так и будем делать, ставя в приоритет не количество, а качество благоустройства, – подчеркнул Михаил Евраев.

Ряд муниципалитетов, отмечалось в ходе совещания, начнет в этом году благоустройство за счет лимитов следующего года. Всего таким образом планируется выполнить 18 проектов: привести в порядок восемь дворов, установить шесть детских игровых спортивных комплексов, сделать площадку для выгула животных и выполнить в трех дворах дополнительные работы по проектам прошлых лет.

Всего в 2023 году на реализацию губернаторского проекта «Наши дворы» правительством области предусмотрено 629,8 млн рублей за счет доходов областного бюджета. Кроме того, правительством региона запланировано использование лимитов 2024 года в сумме 630 млн рублей.