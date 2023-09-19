«Убивают серые волки»: жительница Костромской области трижды вызывала полицию из нападения хищников

Жительница Костромской области трижды вызывала полицию с криками, что ее убивают серые волки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Павинского района Костромской области знала, как себя развлечь, когда становится скучно. Едва одолевала грусть и тоска, женщина вызывала полицию с криками, что ее убивают серые волки.

Полицейские, естественно, незамедлительно приезжали на адрес. Женщина спокойно сообщала им, что на самом деле ничего не произошло, просто она живет одна и ей не с кем пообщаться. История повторялась трижды, в последний раз заявительница призналась, что волков не было, но было острое желание доехать до дома на машине.

По трем ложным вызовам сотрудников полиции были составлены протоколы. За каждое женщина была наказана материально. Как сообщили в пресс-службе Судебной системы Костромской области, за первое нарушение жительницу Павинского района оштрафовали на 1 тысячу рублей, за второе – на 1 100 рублей и за третье – на 1 200.