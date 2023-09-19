Гастрономический фестиваль «Парская ярмарка» под Иваново прошел без происшествий

НА гастрофестивале под Иваново работали 33 сотрудника полиции. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В минувшие выходные в Ивановской области прошел гастрономический фестиваль «Парская ярмарка». На мероприятии работали 33 сотрудника отдела МВД России «Родниковский».

- Были организованы пешие патрули и досмотровые мероприятия, а также выставлены посты ГИБДД для контроля безопасности дорожного движения. Кроме того, к несению службы были привлечены сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних: инспектора следили за тем, чтобы юные граждане не оставались без присмотра родителей и не потерялись в толпе, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

На ярмарке побывали более 3 тысяч человек. Никаких нарушений общественного порядка на мероприятии не было.