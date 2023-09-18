Ярославские водители привлечены к ответственности за ДТП на железнодорожных переездах

Северная железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. ФОТО: пресс-служба СЖД

Трое в Архангельской и Ярославской областях, двое – в Ивановской области, и по одному водителю – в Вологодской и Костромской областях.

Общий размер ущерба, причиненного виновниками ДТП Северной железной дороге, составил 633 тыс. рублей. Сумма штрафов, назначенная виновникам ДТП в этом году, составила 55 тыс. рублей.

За 8 месяцев 2023 года на территории деятельности Северной железной дороги зафиксированы 12 дорожно-транспортных происшествий. Все аварии произошли из-за нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта, когда автомобилисты пытались пересечь железнодорожный переезд под запрещающие показания сигнализации и игнорируя требования дорожных знаков.

Так, 4 апреля 2023 года на железнодорожном переезде перегона Пуршево – Родионово в Ярославской области водитель легкового автомобиля проигнорировал запрещающие показатели светофора, выехал на переезд, в результате чего произошло столкновение с пригородным поездом. В этом ДТП погибли двое – водитель и пассажир, а поезду был причинен существенный ущерб.

Северная железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для здоровья и жизни водителя, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.