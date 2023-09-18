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Звезды18 сентября 2023 13:18

В Рыбинске создадут новые туристические маршруты

Начался конкурс ««Лучший туристический маршрут по Рыбинску»
Полина Вачнадзе
В Рыбинске начался конкурс на лучший туристический маршрут по городу.

В Рыбинске начался конкурс на лучший туристический маршрут по городу.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Рыбинске начался конкурс на лучший туристический маршрут по городу. Подать заявку на участие может любой желающий, главное, чтобы идея была свежей, а маршрут новым и неизвестным на рынке отрасли.

В конкурсе четыре номинации:

- «Лучшая экскурсия вдали от центра»: маршрут по одному из районов города Рыбинска, исключая традиционный маршрут по центральной части Рыбинска;

- «Лучший тематический маршрут»: маршрут определенной тематической направленности, ее раскрытие в ходе маршрута;

- «Лучший интерактивный маршрут»: маршрут с интерактивными компонентами: квестами, мастер-классами, подвижными играми и т.п.;

- «Лучший туристический путеводитель»: печатные издания туристических путеводителей.

Победитель в каждой номинации получит финансовую или ресурсную поддержку и сможет воплотить свой проект в жизнь. Подробности можно узнать здесь.

КультураОбщество: ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК