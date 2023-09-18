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Кострома 18 сентября 2023 11:41

Главу города Шарья Костромской области обвиняют в получении взятки

Следствие настаивает на заключении под стражу главы Шарьи Костромской области Эдуарда Неганова
Полина Вачнадзе
Главе города Шарья Костромской области Эдуарду Неганову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. ФОТО: СКР по Костромской области

Главе города Шарья Костромской области Эдуарду Неганову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. ФОТО: СКР по Костромской области

Главе города Шарья Костромской области Эдуарду Неганову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, градоначальник должен был получить вознаграждение за увеличение стоимости работ по контракту и дополнительное выделение денег из бюджета на строительство ФОКа.

- 16 сентября в Костроме при передаче части оговоренной суммы взятки в размере 1 миллиона рублей должностное лицо было задержано сотрудниками УФСБ России по Костромской области. Оставшуюся часть взятки, также 1 миллион рублей, глава городского округа намеревался получить после подписания дополнительного соглашения об изменении условий муниципального контракта в части увеличения его стоимости, - пояснили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Следствие собирается ходатайствовать о заключении Эдуарда Неганова под стражу.

45-летний Эдуард Неганов руководит городом с 2017 года. 11 сентября 2022 года он был избран главой Шарьи повторно.

Происшествия: КРИМИНАЛ