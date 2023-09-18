В Ивановской области загорелся мусорный полигон

17 сентября начался пожар на полигоне твердых бытовых отходов «Залесье». ФОТО: администрация Иваново

Утром в воскресенье, 17 сентября, начался пожар на полигоне твердых бытовых отходов «Залесье» в Тейковском районе. Площадь горения составила примерно 200 квадратных метров.

На место сразу же выехали сотрудники МЧС, спецтехника «Дорхозстроя» и других компаний - бульдозеры, водовозы, фронтальные погрузчики, самосвалы.

- К 18 часам очаги открытого горения были локализованы, - сообщил глава Иванова Владимир Шарыпов.

Работы на полигоне продолжались всю ночь и утром. Периодически возникают новые отдельные очаги открытого горения, которые пожарные оперативно ликвидируют. Идет засыпка полигона грунтом – это позволит остановить подземное тление.

В администрации Иванова жителей района успокоили – опасности, что огонь распространится на лес, который находится рядом, нет.