Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Кострома 16 сентября 2023 11:11

В Костромской области ожидаются заморозки

Понижение температуры до минусовых значения прогнозируется в Костромской области в ночь на 17 сентября
Полина Вачнадзе
В Костромской области в ночь на 17 сентября ожидаются заморозки.

В Костромской области в ночь на 17 сентября ожидаются заморозки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Костромской области в ночь на 17 сентября ожидаются заморозки. По прогнозам синоптиков, температура может понизиться до -2 градусов.

- Просим жителей региона учитывать данную информацию и соблюдать все меры предосторожности. При понижении температур необходимо предельно внимательно относиться к эксплуатации печей, обогревательных приборов, не допускать перегрузки электросети, - обратились к костромичам в правительстве области.

Из-за заморозков повышается риск гибели растений. Поэтому специалисты рекомендуют укрыть их полимерной пленкой, соломой или грубой гофрированной бумагой.

Общество: ВОПРОС ДНЯ