В Костромской области ожидаются заморозки

В Костромской области в ночь на 17 сентября ожидаются заморозки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Костромской области в ночь на 17 сентября ожидаются заморозки. По прогнозам синоптиков, температура может понизиться до -2 градусов.

- Просим жителей региона учитывать данную информацию и соблюдать все меры предосторожности. При понижении температур необходимо предельно внимательно относиться к эксплуатации печей, обогревательных приборов, не допускать перегрузки электросети, - обратились к костромичам в правительстве области.

Из-за заморозков повышается риск гибели растений. Поэтому специалисты рекомендуют укрыть их полимерной пленкой, соломой или грубой гофрированной бумагой.