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Кострома 15 сентября 2023 14:04

Жителей Костромской области просят сообщать о подозрительных беспилотниках

Специально для этого разработано мобильное приложение
Полина Вачнадзе
Жителей Костромской области просят сообщать о подозрительных беспилотниках, ситуациях и происшествиях.

Жителей Костромской области просят сообщать о подозрительных беспилотниках, ситуациях и происшествиях.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Костромской области просят сообщать о подозрительных беспилотниках, ситуациях и происшествиях. Сделать это можно через специально разработанное по инициативе Народного фронта мобильное приложение "Радар.НФ".

- Вся информация будет незамедлительно передаваться для обработки, проверки и принятия мер сотрудниками федеральных органов государственной власти, - рассказали в правительстве Костромской области.

Через приложение можно отправить фотографию квадрокоптера и описать ситуацию, которая показалась подозрительной. Даже если во время передачи сообщения сеть пропадет, сигнал все равно будет зафиксирован.

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