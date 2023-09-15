Жителей Костромской области просят сообщать о подозрительных беспилотниках, ситуациях и происшествиях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Костромской области просят сообщать о подозрительных беспилотниках, ситуациях и происшествиях. Сделать это можно через специально разработанное по инициативе Народного фронта мобильное приложение "Радар.НФ".

- Вся информация будет незамедлительно передаваться для обработки, проверки и принятия мер сотрудниками федеральных органов государственной власти, - рассказали в правительстве Костромской области.

Через приложение можно отправить фотографию квадрокоптера и описать ситуацию, которая показалась подозрительной. Даже если во время передачи сообщения сеть пропадет, сигнал все равно будет зафиксирован.