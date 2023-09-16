Куда пойти в Ярославле в выходные, 16 и 17 сентября: афиша

Ярославцы могут лучше узнать свой город, прогулявшись по его улицам вместе с экскурсоводом. ФОТО: группа Textil ВКонтакте

Ярославский музей-заповедник

16 сентября 11.00 и 13.00 - экскурсия в Церкви Николы Надеина. Стоимость: 400 руб. 14.00 - мастер-класс по декорированию сумки-шопера в технике набойки с экскурсией на выставке «Прялка: нити долгой жизни». Стоимость: 800 руб. 16.00 - лекция "Конструктивизм. Театр. Мода", лектор - Любовь Горшенина расскажет о направлениях моды, которые появились после Октябрьской революции. Стоимость: 400 руб. 18.00 - концерт "Шиповник" , на территории музея выступит группа Vshiviipes. Билеты: 50/80 руб. 17 сентября в 15.00 - лекция "Ярославль. Зачем городу монастыри и что такое архиерейский дом". Лектор – Олег Непоспехов. Билеты: 300 руб.

Музей зарубежного искусства

16 сентября в 17.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Магия Африки» (при наличии входного билета).

Губернаторский дом

16 сентября 12.00 - занятие на выставке «Игорь Грабарь» из цикла музейных встреч «ОчеВидное рядом». В ходе экскурсии дети и их родители узнают об известных работах художника, о памятниках древнерусского искусства, восстановленных благодаря Игорю Эммануиловичу. Программа будет дополнена мастер-классом по созданию открытки в технике пуантилизм. Билеты: детский - 250 руб., взрослый - 300 руб. 18.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Игорь Грабарь» из собрания Государственной Третьяковской галереи. При наличии входного билета. 17 сентября в 15.00 и 18.00 – бесплатная экскурсия по выставке «Игорь Грабарь» из собрания Государственной Третьяковской галереи. При наличии входного билета.

Центральный выставочный зал Ярославского отделения Союза художников

16 и 17 сентября с 11.00 до 19.00 последние дни работы выставок: - Вероники Голубковой; - Елены Рукавишниковой. Ярославская филармония

17 сентября в 12.00 - музыкальная программа по мотивам сказки А.Волкова «Чудеса в Изумрудном городе». Билеты: 200 - 300 руб.

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова

16 сентября 14.00 - презентация художественной выставки «Андрей Селевко: путешествие в страну «Фотография» 12+ 14.00 - просмотр историко-биографического художественного фильма «Адмирал Ушаков» 12+ 17.00 - литературный вечер «Персонажный мультифейк» 16+ 17 сентября 16.00 - лекция «Похвала Богородице. Чудотворные иконы Ростово-Ярославской земли XVII–XXI века» пресс-секретаря игумена Спасо-Яковлевского монастыря города Ростова Великого Марии Леонидовны Рубцовой 12+

Областная библиотека имени Некрасова

17 сентября в 14.00 - творческая встреча с авторами Международного писательского проекта «Женский взгляд».

Детская библиотека-филиал №5

16 сентября в 14.00 - встреча литературно-творческого объединения "Кот круглый год". Посетителей ждет знакомство с творчеством английского иллюстратора Роба Скоттона. В программе просмотр книг и мультфильма про котенка Шмяка, а также мастер-класс по рисованию.

Культурное пространство Textil

16 сентября 11.00 - квест по району «Загадки Красного Перекопа». Билеты: 300 руб. 14.00 - экскурсия-прогулка «Человек красит место». Билеты: 300 руб. 17 сентября 11.00 - "Ткани не растут на деревьях" семейная экскурсия-беседа и мастер-класс. Стоимость: от 300 руб. 11.30 - аудиопрогулка «Perekop» — маршрут в наушниках по исторической части Красный Перекоп. Стоимость: 250 руб. 13.00 - "Мануфактура возможностей" экскурсия-беседа по экспозиция музея "Фабрика". Стоимость: от 300 руб. 14.00 - аудиопрогулка «На месте фабрики парк». Билеты: от 250 руб.

Ярославский зоопарк

16 сентября День альпака 12.00 - знакомство с альпака, викторина для детей. 17 сентября День показательных кормлений животных: с 10.00 до 16.00 - основная территория, Зооэкзотариум, Ковчег.

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