Куда сходить в Иванове в выходные, 16 и 17 сентября: афиша

В субботу пройдут традиционный забег на дистанцию 5 километров. ФОТО: группа ""Дай 5 Иваново" - пробежки по субботам на 5км" ВКонтакте

09.00 - традиционный забег на дистанцию 5 километров сообщества «Дай 5 Иваново»,

сквер Мастеров, набережная реки Уводь у кольца обозрения;

10.00 – городские соревнования по кроссу в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2023»,

парк «Харинка»;

10.00 - финал Лиги дворовых чемпионов по мини-футболу среди юношей 2009-2007 г.р.,

спортивная площадка школы №8 на ул. Ташкентская, д. 15;

11.00 – ярмарка «Сырные ряды», на которой свою продукцию представят сыровары из Ивановской, Владимирской, Московской, Нижегородской, Ярославской областей и республики Татарстан,

Территория ТРЦ «Серебряный город»;

12.00 – матч между командами «Платов» и «Владимирские львицы» группового этапа баскетбольного Кубка Д.Я.Берлина,

Дворец игровых видов спорта на Шереметевском проспекте, 116;

12.30 – игровая программа «Говорим по-русски»,

парк им. В.Я. Степанова;

13.00 - музыкальная программа «Праздник осени»,

парк «Харинка»;

14.30 – матч между командами «Динамо-Фарм» и «Энергия» группового этапа баскетбольного Кубка Д.Я.Берлина;

17.00 – развлекательная программа «На главной площади с оркестром»,

сквер Я.П.Гарелина;

Воскресенье, 17 сентября

11.00 – ярмарка «Сырные ряды», где свою продукцию представят сыровары из Ивановской, Владимирской, Московской, Нижегородской, Ярославской областей и республики Татарстан,

территория ТРЦ «Серебряный город»;

12.30 - конкурсная программа «Выбери свою профессию»,

парк им. В.Я.Степанова, кафе «Волна»;

14.00 - танцевальная программа «Ретро встречи»,

парк им.Революции 1905 года.