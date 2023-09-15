Как Бригада поэзию Маяковского защищала

В Ярославской области прошел творческий вечер, проведенный в форме литературного кафе. ФОТО: Владимир ФИНОГЕНОВ

Мышкинский межпоселенческий Дом культуры вновь доказал, что не зря его признали одним из самых оригинальных в стране. На его сцене прошел творческий вечер, проведенный в форме литературного кафе.

Автор этой идеи – режиссер любительского театра Ирина Ярцева. Большую помощь в разработке сценария оказала педагог Светлана Поцелуева с ее, как отмечают друзья, огромной любовью к творчеству Владимира Маяковского.

В нынешнем году, напомним, отмечалось 130-летие со дня рождения знаменитого поэта-футуриста.

Об основоположнике советской литературы говорила выступившая первой на творческой встрече почетная гостья вечера Нелли Перельман-Андреева. Она, по ее словам, осталась последней живой участницей «Бригады Маяковского». Это объединение единомышленников «агитатора, горлана-главаря» родилось в начале 1930 года, когда в Москве проходила юбилейная выставка Маяковского «20 лет работы». Молодежь, заполнившую залы, возмутил «заговор молчания», продемонстрированный верхами: на выставку не пришел ни один представитель литературных организаций и партийного руководства.

Возмущенные люди написали письмо в редакции газет с протестом против игнорирования юбилейной даты, но его напечатала лишь «Комсомольская правда». На собрании создали «Бригаду Маяковского», сплотив затем студентов, рабфаковцев и рабочих, стремившихся нести в массы стихи «огромного поэта современности». Закоперщиком выступила опять та же газета: ядром Бригады стал кружок поэзии при «Комсомольской правде».

Бригады появились по всей стране. Они занимались постановкой спектаклей, проводили конкурсы чтецов, рисовали плакаты, создавали иллюстрации к произведениям Маяковского. На протяжении десятилетий, образно говоря, Бригада защищала имя и творения поэта.

Душой уникального содружества был старший научный сотрудник Государственного литературного музея Артемий Бромберг – человек, по воспоминаниям современников, талантливый и добрый, страстный и веселый. Умевший загораться сам и зажигать людей.

Московской студентке-филологу Нелли посчастливилось три года ходить в Бригаду, возглавляемую им. В 1966-м он умер.

…Тон откровенности, душевной открытости, заданный на литературном вечере Нелли Вильямовной, поддержали все пришедшие на праздник поэзии. А в нем приняли участие жители не только Мышкина и окрестных сел, но и гости из Ярославля, Рыбинска, соседнего райцентра Новый Некоуз.

Особенно запомнились стихотворные выступления самых юных – пошедшего в первый класс Паши Темняткина из деревни Мартыново и второклассницы Таи Соколовой из Мышкина. А пятиклассник Матвей Смирнов составил поэтический дуэт с душой вечера - Светланой Поцелуевой.

…Разговор любителей слова в маленьком литературном кафе плавно переходил с одной темы на другую. Это, прежде всего, стихи, написанные в эпоху СССР – а все старшие поколения, как поется в песне, родом из него.

Участники встречи с удовольствием читали строки, написанные ими самими и известными авторами. Слушали душевные песни, исполненные Кирой Свиридовой из села Охотино, Арсением Васильевым, Александром Поликарповым, девичьим дуэтом Яны Кожевниковой и Анастасии Кузнецовой.

Валентина Калистратова, представившая в литературном кафе свое стихотворение «Размышление о мире», призналась день спустя в интернете: «Уходя домой, после вечера, моя душа пела, и мне захотелось написать что-то новое и трогательное. И так было с каждым, кто был на сцене за столиком или просто в зрительном зале».

Так – не поверите!!! - действительно и получилось с участниками литературного вечера. Они (в том числе Нелли Вильямовна) звонили его организатору Ирине Ярцевой и говорили, что на следующий же день после встречи в ДК написали новые стихи. Хотя, как признавались, порой давненько уже этого не делали…

Поневоле вспомнишь знаменитую фразу о «волшебной силе искусства» и новеллу из телефильма 1970-х годов с незабвенным Аркадием Райкиным.