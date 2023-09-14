Диспансеризация 2023

Диспансеризация проходит в 2 этапа. Сначала проводится набор обязательных исследований и консультация терапевта. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов застрахованные в системе ОМС могут пройти диспансеризацию – комплекс обследований, направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

В 2023 году выделены две основные цели диспансеризации:

– раннее выявление болезней системы кровообращения (в первую очередь ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний), злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических болезней легких. То есть, тех хронических неинфекционных заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности и преждевременной смертности.

– выявление и коррекция основных факторов риска заболеваний: высокого артериального давления, повышенного уровня холестерина и глюкозы в крови, курения и пагубного потребления алкоголя, нерационального питания, низкой физической активности, избыточной массы тела.

На финансирование амбулаторного звена в этом году предусмотрено более 1 трлн. рублей, или 39% от общего объема финансирования, что почти на 14% больше, чем в прошлом году. Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин отметил, что это позволит существенно увеличить объемы профилактической помощи и будет способствовать решению ключевой задачи, которая стоит перед всей системой здравоохранения, – повышение продолжительности жизни граждан.

Бесплатную диспансеризацию могут пройти все застрахованные в системе ОМС граждане:

– с 18 до 39 лет каждые три года;

– с 40 лет, а также в отношении отдельных категорий граждан – ежегодно.

В 2023 году диспансеризацию могут пройти застрахованные лица, которые родились в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 годах, а также граждане старше 40 лет. Диспансеризация – комплекс диагностических мероприятий, которые проводятся с целью раннего выявления признаков хронических заболеваний и рисков их развития. Обследования позволяют на ранней стадии выявить заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, сахарный диабет.

Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 представляет собой дополнительный набор медицинских услуг. В первую очередь обследования необходимы тем гражданам, которые страдают хроническими заболеваниями, переболевшим коронавирусной инфекцией (спустя 60 дней после выздоровления). Кроме того, углубленную диспансеризацию могут провести по инициативе гражданина, в медицинской карте которого нет сведений о перенесенном COVID-19.

Диспансеризация проходит в 2 этапа. Сначала проводится набор обязательных исследований и консультация терапевта.

На первом этапе проводятся следующие обследования:

– проведение опроса (анкетирование);

– измерение роста, веса, индекса массы тела;

– измерение артериального давления;

– определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови;

– флюорография легких 1 раз в 2 года;

– определение относительного сердечно-сосудистого риска (с 18 до 39 лет – 1 раз в год);

– ЭКГ в покое (с 35 лет ежегодно);

– индивидуальное профилактическое консультирование (1 раз в 3 года);

Пациентам от 40 лет и старше проводят еще несколько обследований:

– анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) (ежегодно);

– анализ кала на скрытую кровь (для выявления опухолей и полипов толстого кишечника до 64 лет – 1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет ежегодно);

– определение абсолютного сердечно-сосудистого риска лицам (до 64 лет ежегодно);

– измерение внутриглазного давления (ежегодно);

– эзофагогастродуоденоскопия (1 раз в возрасте 45 лет);

Для женщин:

– осмотр фельдшером (акушеркой), врачом-гинекологом – ежегодно с 18 лет;

– взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование для женщин в возрасте от 18 до 64 лет (1 раз в 3 года);

– маммография проводится в возрасте от 40 до 75 лет – 1 раз в 2 года;

Для мужчин:

– определение простат-специфического антигена в крови в возрасте от 45 до 60 лет – 1 раз в 5 лет и в 64 года.

В рамках углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 на первом этапе к общим обследованиям добавлены следующие:

– измерение сатурации – то есть концентрации кислорода в артериальной крови. Этот тест помогает определить, как пациент переносит физические нагрузки и есть ли улучшения после выздоровления от COVID-19.

– тест с6-минутной ходьбой. Измеряется максимальное расстояние, которое человек проходит в удобном для него темпе за 6 минут. Данные теста используют, чтобы понять реакцию на лечение COVID-19 и спрогнозировать риск инвалидности или смерти у людей с заболеваниями сердца и легких.

– спирометрия – оценивает работу легких после перенесенной коронавирусной инфекции, измеряя объем воздуха, и как он быстро через них проходит.

– анализ крови на концентрацию D-димера – предназначен людям, переболевшим коронавирусом в средней или тяжелой форме. Анализ выявляет признаки тромбообразования.

– общий и биохимический анализ крови для оценки общего состояния пациента;

– прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей практики) по итогам углубленной диспансеризации.

После этого врач-терапевт производит осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы и лимфатических узлов у пациента. Если по результатам первого этапа диспансеризации отклонений в состоянии здоровья не выявлено– диспансеризация завершается.

При выявлении отклонений, на втором этапе для уточнения диагноза врач-терапевт может назначить дополнительные обследования пациенту: эхокардиографию, КТ легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей, а также направить на дальнейшее обследование.

По результатам диспансеризации пациент может быть взят под диспансерное наблюдение, направлен на специализированную или высокотехнологичную медицинскую помощь.

Если застрахованный в системе ОМС гражданин хочет обследоваться, не имея выявленных показаний, у него есть право на прохождение 1 раз в год профилактического медицинского осмотра.

Цели профилактического осмотра такие же, как и у диспансеризации: выявить заболевания на ранней стадии и определить предрасположенность к каким-либо болезням. Однако число исследований, в отличие от диспансеризации, меньше. Узнать полный перечень обследований можно на официальном сайте вашей страховой медицинской организации.

Записаться на диспансеризацию можно через портал «Госуслуги», непосредственно в поликлинике по месту прикрепления или через электронную регистратуру. Для прохождения диспансеризации необходим паспорт, полис или выписку о полисе ОМС, их нужно взять с собой на прием. Обследования проводят в поликлинике по месту прикрепления.

Согласно статье 185.1 ТК РФ установлено освобождение сотрудников от работы на 1 или 2 дня для прохождения диспансеризации, при этом, предусмотрена необходимость сохранения среднего заработка за дни, предоставленные работникам для прохождения диспансеризации.

Работники предпенсионного возраста и работники, которые уже получают пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Чтобы получить выходной для диспансеризации, достаточно написать заявление и согласовать с работодателем день освобождения.

Страховые медицинские организации осуществляют информационное сопровождение застрахованных лиц при организации профилактических мероприятий.

Филиал ООО «Капитал МС» в Ярославской области всегда готов оказать содействие в решении вопросов, возникающих при оказании медицинской помощи.

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