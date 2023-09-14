Житель Ивановской области из ревности порвал документы сожительницы и их общих детей

Житель Кинешмы из-за ревности уничтожил паспорт своей сожительницы. Фото: Полина Вачнадзе

Бытовая ссора между сожителями из Кинешмы Ивановской области закончилась возбуждением уголовного дела по статье «Уничтожение, повреждение официальных документов». 29-летний мужчина из ревности порвал документы своей женщины и их двоих детей.

По словам потерпевшей, она вернулась из магазина с детьми 5 и 7 лет. В квартире ее ждал пьяный сожитель, который ни с того ни с сего начал обвинять возлюбленную в неверности.

- Выйдя из себя, он схватил несколько документов, порвал их, а затем выбросил в окно. Среди уничтоженных бумаг были паспорт заявительницы, свидетельства о рождении детей, а также свидетельства об установлении отцовства – их мужчина получил за некоторое время до конфликта. После этого дебошир ушел, а женщина попыталась собрать фрагменты порванных бумаг и вызвала участкового, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Протрезвевший житель Кинешмы не стал отрицать свою вину. Расследование уголовного дела продолжается, а мужчина на время следствия находится под подпиской о невыезде.