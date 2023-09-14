Жители Ивановской области погибли на СВО при исполнении воинского долга

В специальной военной операции погибли четыре жителя Ивановской области.

В специальной военной операции погибли четыре жителя Ивановской области.

- Номер расчета гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона Александр Кочетков, командир батареи Иван Радев, номер расчета мотострелкового отделения Алексей Кишалов, стрелок мотострелкового отделения Максим Яблоков проходили службу в воинских частях других регионов. При исполнении воинского долга показали примеры настоящего героизма и мужества, - сообщили в правительстве Ивановской области.

Иван Радев, проявивший на СВО храбрость и самоотверженность, награжден медалью Суворова. К Ордену Мужества посмертно представлены Алексей Кишалов и Максим Яблоков.

По распоряжению главы Ивановской области семьи погибших военнослужащих получат всю необходимую помощь.