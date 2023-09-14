В школах и детских садах Костромы началась вакцинация от гриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В школах и детских садах Костромы началась вакцинация от гриппа. За первую неделю привито 18% малышей и 20% учеников. Примерно те же показатели и среди сотрудников образовательных учреждений города.

Медработники могут делать прививки несовершеннолетним только с согласия их родителей или законных представителей. Поэтому сейчас идет активная информационно-разъяснительная работа со взрослыми – врачи объясняют, в чем необходимость и эффективность иммунизации.

- Прививка является наиболее эффективным методом профилактики гриппа и ОРВИ. Также она снижает риск тяжелого течения болезни и осложнений. Вакцина содержит актуальные для этого эпидсезона штаммы вирусов гриппа, - пояснили в администрации Костромы.

Для профилактики простудных заболеваний в школах и детских садах усилен контроль температурного режима, проводится обеззараживание воздуха в помещениях и дезинфекция поверхностей. Кроме того, возвращена практика «утренних фильтров»: детей и работников, у которых есть признаки простуд, к занятиям не допускают.