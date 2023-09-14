Жителей отдаленных районов Костромской области привозят на вакцинацию в больницы

Пожилых жителей отдаленных районов Костромской области возят на вакцинацию машинами КСЦОНов. ФОТО: правительство Костромской области

Пожилых людей из отдаленных сел и деревень Костромской области доставляют в больницы для вакцинации и диспансеризации. Об этом сообщили в правительстве региона. Перевозят пациентов на автомобилях комплексных центров социального обслуживания населения.

- Как доложили главе Костромской области Сергею Ситникову на ежедневном оперативном совещании, за 2023 год в медорганизации на профилактические осмотры и диспансеризацию, а также в организации социального обслуживания было доставлено почти 2,5 тысячи человек, - уточнили в правительстве региона.