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Общество14 сентября 2023 10:30

В Ярославской области благоустроят два молодежных пространства

Более современными станут центры в Ярославле и Рыбинске
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ремонтные работы уже начались

Ремонтные работы уже начались

Фото: Правительство Ярославской области

В нашем регионе благоустроят два пространства. В Ярославле – Дворец молодежи, в Рыбинске – молодежный центр «Максимум». Ремонтные работы уже начались.

Во Дворце молодежи появится новый коворкинг, в котором можно будет проводить сборы и мероприятия. Более привлекательными и удобными станут хореографический зал, раздевалки, конференц-зал, арт-класс. Закупят новое звуковое и световое оборудование, LED-экран.

– Рыбинский молодежный центр также преобразится, – рассказала директор МЦ «Максимум» Мария Гонулева. – Будет обновлен холл первого этажа, оборудовано новое молодежное пространство с цифровым экраном для проведения конференций, просмотров фильмов на первом этаже. На втором этаже появится коворкинг с рабочей зоной, зоной отдыха и подиумом для выступлений. Сейчас проводим косметический ремонт помещений, в том числе фойе, которое станет площадкой для современных молодежных мероприятий.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ