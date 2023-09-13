Работа по приведению в порядок военных мемориалов и захоронений завершится до ноября

Михаил Евраев: – Суммарно на эти цели направили более 23 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Фото: Правительство Ярославской области

Результаты работы по благоустройству военно-мемориальных объектов и воинских захоронений обсудили участники заседания корсовета по патриотическому воспитанию при губернаторе Ярославской области.

Было отмечено, например, что благоустроено 60 захоронений на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле. В селе Спас-Виталий Ярославского района завершено устройство дорожки к аллее ветеранов, приобретены и установлены стенды героев Великой Отечественной войны. В Ростовском районе в поселке Ишня выполнено устройство уличного освещения в сквере у памятника воинам Великой Отечественной войны. Обустроена пешеходная дорожка у стелы погибшим воинам Великой Отечественной войны в поселке Красный Бор Ярославского района. Об этом сообщалось на заседании корсовета.

– В этом году приведем в порядок более 90 военных мемориалов и захоронений, – подчеркнул губернатор Михаил Евраев. – Суммарно на эти цели направили более 23 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Все работы планируем завершить к ноябрю.

Участники корсовета при губернаторе выступили с инициативой проведения торжественных мероприятий по случаю открытия объектов после ремонта с обязательным участием молодежи, представителей общественности.