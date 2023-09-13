В детских садах Костромы начали давать тепло

В детских садах Костромы начали включать отопление. Фото: Мария ЛЕНЦ

В детских садах Костромы начали включать отопление, сообщает управление образования города. На данный момент тепло стало в восьми детсадах - №№4, 6, 8, 9, 14, 17, 56 и 88.

- Все эти учреждения имеют автономное отопление или отапливаются от котельных. В настоящее время всеми дошкольными учреждениями города поданы заявки в ресурсоснабжающие организации на подключение к теплу, - сообщили в администрации Костромы.

Ежедневно во всех детских садах Костромы проводится мониторинг температуры воздуха. По данным управления образования, средний показатель в группах – около 20 градусов. Чтобы малыши не мерзли, сотрудники детсадов утепляют окна и входные группы.