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Кострома 13 сентября 2023 14:07

В детских садах Костромы начали давать тепло

В восьми костромских детсадах включили отопление
Полина Вачнадзе
В детских садах Костромы начали включать отопление.

В детских садах Костромы начали включать отопление.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В детских садах Костромы начали включать отопление, сообщает управление образования города. На данный момент тепло стало в восьми детсадах - №№4, 6, 8, 9, 14, 17, 56 и 88.

- Все эти учреждения имеют автономное отопление или отапливаются от котельных. В настоящее время всеми дошкольными учреждениями города поданы заявки в ресурсоснабжающие организации на подключение к теплу, - сообщили в администрации Костромы.

Ежедневно во всех детских садах Костромы проводится мониторинг температуры воздуха. По данным управления образования, средний показатель в группах – около 20 градусов. Чтобы малыши не мерзли, сотрудники детсадов утепляют окна и входные группы.

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