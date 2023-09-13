Почти пять килограммов мефедрона нашли в тайнике в лесу Ивановской области

Ярославцу грозит пожизненный срок за покушение на сбыт наркотиков. Скриншот с оперативного видео

Сотрудники Шуйского отдела полиции Ивановской области выявили и перекрыли канал поставки в регион крупной партии наркотика «мефедрон». Подозреваемый в покушении на сбыт запрещенного вещества задержан с поличным, сейчас он находится в следственном изоляторе.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, предполагаемый преступник приехал в регион из Ярославля. Мужчина не знал, что за ним уже установлено наблюдение и привел оперативников к тайнику, оборудованному в лесу у поселка Китово. В момент, когда злоумышленник доставал пакеты с мефедроном, его и задержали полицейские.

- Общий вес изъятых наркотиков составил 4 килограмма 800 граммов. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере», - пояснили в пресс-службе ведомства.

32-летний ярославец ранее уже был судим за грабеж и квартирную кражу. В местах не столь отдаленных он провел более шести лет и освободился только год назад. По статье о покушении на сбыт наркотиков злоумышленнику грозит пожизненный срок.