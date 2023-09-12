В Ивановской области после ремонта открылись четыре Дома культуры. ФОТО: администрация Ивановской области

В Ивановской области в сентябре после капитального ремонта открылись четыре Дома культуры - в селе Морозово Тейковского района, деревнях Малышево Родниковского района, Прилив Шуйского района и Дьячево Кинешемского района.

Морозовский Дом культуры отремонтировали зрительный зал, который не обновляли в момент постройки здания – оно было возведено 50 лет назад. Помимо этого, работы прошли на крыше, фасаде и внутренних помещениях.

- В Доме культуры деревни Малышево Родниковского района заменили окна и двери, электроснабжение, отремонтировали входную группу и зрительный зал, который не функционировал 10 лет. На средства экономии обновили фойе. Дополнительно в учреждении выполнили монтаж сценического оборудования, приобрели одежду сцены и мебель, - рассказали в администрации Ивановской области. - Для придания эстетической привлекательности и индивидуальности учреждения преподавателем Родниковской детской школы искусств Марией Ващенко выполнена художественная роспись стен фойе.

В здании Дома культуры деревни Прилив Шуйского района обновили кровлю, фасад, холл, электроосвещение, установили отмостки и пандус. Также новый вид приобрел зрительный зал.

В доме культуры в деревне Дьячево обновлены внутренние помещения, в том числе актовый зал. Отремонтирована система отопления, вставлены новые двери, а также отделана сцена.