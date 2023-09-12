Житель Костромской области ударил прохожего ножом

Молодой человек, будучи нетрезвым, ударил прохожего 17-летнего юношу ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Костромской области 20-летний местный житель подозревается по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

В поселке Ветлужский города Шарьи две недели назад, в ночь с 1 на 2 сентября, молодой человек, будучи нетрезвым, ударил прохожего 17-летнего юношу ножом. Конкретной причины для такой агрессии со стороны злоумышленника не было.

- Потерпевший был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. В результате проникающего ранения причинен тяжкий вред его здоровью, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области. - По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.