В Ярославле школьники приступили к несению Почетного караула на Посту №1 Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 12 сентября, школьники приступили к несению Почетного караула на Посту №1. Торжественное открытие состоялось у «Вечного огня». По результатам 2022-2023 учебного года лучшим Почетным караулом был признан караул учащихся 8А класса средней школы №10.

— Почетный караул на Посту №1 мы открываем ежегодно. Сегодня мы подводим итоги года и вручаем переходящий кубок лучшему Почетному караулу. На протяжении учебного года мы ведем постовую ведомость, где выставляем оценки: ориентируясь на эти результаты, выбираем лучших, в совершенстве знающих и исполняющих свои служебные обязанности, — сказал директор МОУ ДО «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» Богдан Везденко.

В мэрии города рассказали, что следующий год станет для движения юбилейным: ровно 50 лет назад, в октябре 1974 года, состоялось первое несение Поста №1 у мемориала. Дань уважения боевым и трудовым подвигам ярославцев за это время отдало не одно поколение юных жителей города: ежегодно Почетный караул несут более двух тысяч ярославских школьников.