«Новые люди» получили 7,39% голосов на выборах в Ярославскую областную Думу

Фото: Партия «Новые люди».

Кроме того, представитель «Новых людей» Юрий Павлов одержал победу на одномандатном округе № 28.

- Результаты выборов говорят о том, что жители Ярославской области хотят видеть в облдуме политиков нового формата: открытых и готовых к постоянному диалогу с людьми. Именно таких людей мы собрали в нашей команде. Успех на выборах позволит масштабировать нашу работу. Мы благодарим всех, кто пришел на участки и проголосовал за «Новых людей». Обязательно оправдаем ваше доверие, - прокомментировал результаты выборов руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Ярославской области Ярослав Шилов.

Главными направлениями работы в Ярославской области «Новые люди» назвали контроль за тарифами и качеством услуг ЖКХ, охрану природы, развитие транспортной сети и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.

- Благодарю жителей за активную гражданскую позицию, проявленную на выборах депутатов Ярославской областной Думы, и неравнодушие к судьбе родного города и района! Отдельные слова благодарности каждому, кто оказал мне поддержку на выборах. Ваше доверие очень ценно для меня. Сделать предстоит очень много, - сказал Юрий Павлов.

Наряду с «Новыми людьми» в облдуму прошли «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия - За правду», ЛДПР и «Партия пенсионеров». Явка, по предварительным данным, составила 25 - 26%.

Партия «Новые люди» создана в марте 2020 года. Годом позднее она прошла в Госдуму, впервые за 20 лет обновив ее состав. В состав фракции вошли 15 депутатов. Лидер партии - Алексей Нечаев. На прошедших в прошлые выходные выборах партия прошла в Заксобрания 8 регионов и в 5 городских дум.