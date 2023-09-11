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Иваново11 сентября 2023 13:00

В Иванове весной следующего года состоится Кубок мира по Фудокан каратэ-до

Международные соревнования пройдут с 8 по 10 марта
Анастасия ГОЛУБЕВА
В соревнованиях примут участие более тысячи спортсменов со всего мира. ФОТО: администрация Ивановской области

В соревнованиях примут участие более тысячи спортсменов со всего мира. ФОТО: администрация Ивановской области

В Иванове весной следующего года состоится Кубок мира по Фудокан каратэ-до. Международные соревнования пройдут с 8 по 10 марта во Дворце игровых видов спорта.

В соревнованиях примут участие более тысячи спортсменов со всего мира. Свое участие в турнире подтвердили представители Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Грузии, Индии, Индонезии, Сербии, Азербайджана и Израиля.

- Напомним, в конце марта 2023 года губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе рабочей встречи с президентом Всемирной федерации Фудокан каратэ-до Андреем Королевым и основателем ассоциации боевых искусств «Будосан» Рудольфом Григоряном обсудил возможность организации таких соревнований и поддержал инициативу проведения Кубка мира в Иванове, - сообщили в администрации Ивановской области.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ