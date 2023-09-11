На оборудование для больницы потратят 10 миллионов рублей. ФОТО: администрация Костромской области

В Костромской области откроют первичное сосудистое отделение в Мантуровской больнице. Планируется закупить больше 30 медицинских аппаратов - электроэнцефалограф, автоматический дозатор лекарственных веществ, аппарат ИВЛ, наркозный аппарат, функциональную кровать, оборудование для лазерной, электро- и магнитной терапии. На все это потратят 10 миллионов рублей.

- Поставить необходимое оборудование в первичное сосудистое отделение мы планируем до ноября 2023 года. Параллельно совместно с департаментом здравоохранения по Костромской области обсуждается вопрос обеспечения кадрами. Оказание всей необходимой помощи при острых катастрофах мозгового кровообращения и сердечно-сосудистых нарушениях начнется уже в 2024 году, - рассказал главный врач окружной больницы Николай Полудненко.