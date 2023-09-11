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Общество11 сентября 2023 10:00

Штрафы на сумму более 500 млн рублей выписаны в регионе за превышение весогабаритных показателей

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Мария СОКОЛОВА
Всего на территории региона под контролем правительства области будет установлено 25 пунктов весогабаритного контроля.

Всего на территории региона под контролем правительства области будет установлено 25 пунктов весогабаритного контроля.

Фото: Правительство Ярославской области

С начала 2023 года в автоматической системе пунктов весогабаритного контроля Ярославской области выписаны штрафы на сумму более полумиллиарда рублей.

– Мы уже развернули нейросеть на пунктах весогабаритного контроля. Ее тяжело объехать. У нас люди творческие живут в стране, закрывают номера, придумывают много интересного. Могу сказать, что нейросеть работает, и вне зависимости от того, есть номера на машине или нет, фура будет идентифицирована и штраф все равно придет, – подчеркнул Михаил Евраев. – Когда мы сделаем все пункты весогабаритного контроля, которые запланировали, то в общей сложности потратим 2,5 млрд рублей. А уже сейчас 500 млн рублей в виде штрафов нам пришло. Думаю, буквально за год мы вернем все деньги, которые потратили, и серьезно пополним наш дорожный фонд.

Всего на территории региона под контролем правительства области будет установлено 25 пунктов весогабаритного контроля. На сегодняшний день работает пять из них. Еще шесть будут установлены и начнут действовать в этом году. Оставшиеся будут смонтированы к лету следующего года.

– На эти цели предусмотрены большие деньги, нам пришлось снять их с дорожного фонда. Это порядка 2,5 млрд рублей. Но если мы не защитим наши дороги, то ремонт во многом будет бесполезен. Когда идут фуры с огромным перевесом – с карьеров, с металлом, лесом – это серьезная нагрузка на наши дороги, – сказал губернатор.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ