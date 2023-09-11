Штрафы на сумму более 500 млн рублей выписаны в регионе за превышение весогабаритных показателей

Всего на территории региона под контролем правительства области будет установлено 25 пунктов весогабаритного контроля. Фото: Правительство Ярославской области

С начала 2023 года в автоматической системе пунктов весогабаритного контроля Ярославской области выписаны штрафы на сумму более полумиллиарда рублей.

– Мы уже развернули нейросеть на пунктах весогабаритного контроля. Ее тяжело объехать. У нас люди творческие живут в стране, закрывают номера, придумывают много интересного. Могу сказать, что нейросеть работает, и вне зависимости от того, есть номера на машине или нет, фура будет идентифицирована и штраф все равно придет, – подчеркнул Михаил Евраев. – Когда мы сделаем все пункты весогабаритного контроля, которые запланировали, то в общей сложности потратим 2,5 млрд рублей. А уже сейчас 500 млн рублей в виде штрафов нам пришло. Думаю, буквально за год мы вернем все деньги, которые потратили, и серьезно пополним наш дорожный фонд.

Всего на территории региона под контролем правительства области будет установлено 25 пунктов весогабаритного контроля. На сегодняшний день работает пять из них. Еще шесть будут установлены и начнут действовать в этом году. Оставшиеся будут смонтированы к лету следующего года.

– На эти цели предусмотрены большие деньги, нам пришлось снять их с дорожного фонда. Это порядка 2,5 млрд рублей. Но если мы не защитим наши дороги, то ремонт во многом будет бесполезен. Когда идут фуры с огромным перевесом – с карьеров, с металлом, лесом – это серьезная нагрузка на наши дороги, – сказал губернатор.