Главный ярославский каток на Советской площади в этом году задумали немного изменить Фото: Правительство Ярославской области

Во всех районах Ярославской области откроют бесплатные катки. Эти площадки, а также новогодние ярмарки будут работать с начала декабря до марта. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Бесплатные катки обустроят не только в Ярославле, но и в Переславле-Залесском, Рыбинске, Данилове, Ростове, Брейтове, Некоузе и других районных центрах.

Главный ярославский каток на Советской площади в этом году задумали немного изменить.

– Планируем сделать шаг вперед по отношению к прошлому году и предложить более интересное решение с возможностью прокатиться вокруг храма Ильи Пророка и в Демидовском сквере. Сейчас обсуждаем возможности для этого и варианты организации ледовых дорожек, – пояснил Михаил Евраев.