Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2023 12:50

На выборы в Ярославской области избиратели приходили со своими четвероногими друзьями

Мэрия города опубликовала фотографии с пушистыми питомцами
Анастасия ГОЛУБЕВА
Животные послушно стояли около урн

Животные послушно стояли около урн

Фото: Мэрия Ярославля

На выборы в Ярославской области избиратели приходят со своими четвероногими друзьями. Мэрия города опубликовала фотографии с пушистыми питомцами. Животные послушно стояли около урн для бюллетеней, а также внимательно наблюдали за процессом, ожидая своих хозяев.

Четвероногие друзья наблюдали за происходящим

Четвероногие друзья наблюдали за происходящим

Фото: Мэрия Ярославля

- Ярославцы приходят голосовать вместе со своими питомцами. А кто-то пользуется возможностью проголосовать на дому. Прийти лично на избирательный участок можно до 20:00, - сообщили в мэрии города.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ