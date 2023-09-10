На выборы в Ярославской области избиратели приходили со своими четвероногими друзьями

Животные послушно стояли около урн Фото: Мэрия Ярославля

На выборы в Ярославской области избиратели приходят со своими четвероногими друзьями. Мэрия города опубликовала фотографии с пушистыми питомцами. Животные послушно стояли около урн для бюллетеней, а также внимательно наблюдали за процессом, ожидая своих хозяев.

Четвероногие друзья наблюдали за происходящим Фото: Мэрия Ярославля

- Ярославцы приходят голосовать вместе со своими питомцами. А кто-то пользуется возможностью проголосовать на дому. Прийти лично на избирательный участок можно до 20:00, - сообщили в мэрии города.