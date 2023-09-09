В Ярославскую область на отдых приехали дети из Луганска

Планируется организация экскурсий для ребят Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославскую область сегодня, 9 сентября, приехали 100 детей из Луганска. Ребят привезли утром на вокзал Ярославль-Главный. Их возраст от 8 до 17 лет. Планируется организация экскурсий по достопримечательностям, знаковым и интересным местам региона.

– Ребята будут отдыхать у нас в Ярославской области до 8 октября. Разместим их в детском лагере имени М. Горького, – сообщил губернатор региона Михаил Евраев. – Летом мы принимали детей из Белгородской области и из нашего подшефного Акимовского района. Надеюсь, что ребятам из Луганска тоже у нас очень понравится. Погода еще теплая, и дети, я уверен, отлично отдохнут.