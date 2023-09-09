В Костроме студентка из Китая отдала мошенникам свои сбережения

Девушка отдала мошенникам сумму, эквивалентную 414 тысячам рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Костроме студентка из Китая стала жертвой мошенников. Она отдала аферистам сумму, эквивалентную 414 тысячам рублей.

Девушка хотела обменять юани на рубли через интернет и воспользовалась для этого чат-ботом. Ранее она уже так делала, и тогда валюту она обменяла на 40 тысяч рублей, все было успешно. К сожалению, в этот раз операция закончилась не так удачно.

- На этот раз девушке, чтобы оплатить обучение, потребовалась сумма на порядок больше и она перевела на указанный счет 31 тысячу юаней. Получатель тут же связался с клиенткой, написал, что средства дошли, но вот с обратным переводом произошел сбой и попросил немного подождать. Спустя несколько дней счет иностранки по-прежнему оказался пуст, а из числа пользователей чата ее попросту удалили, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области.