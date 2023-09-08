В Иванове женщина ударила ножом в живот своего спящего сожителя

Ивановка сама вызвала скорую помощь и полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из домов Ленинского района Иванова ссора между возлюбленными закончилась возбуждением уголовного дела.

32-летняя женщина и 52-летний сожитель устроили посиделки, во время которых выпивали. Все шло хорошо, но в какой-то момент пара начала спорить, однако, это ничем не закончилось, так как мужчина уснул. Его возлюбленная решила «поставить точку» в разногласиях – схватилась за нож и ударила им в живот спящего обидчика. После этого, ивановка сама вызвала скорую помощь и полицию.

- Прибывшим по вызову сотрудникам полиции женщина пояснила, что конфликты между ней и сожителем случались и ранее – оба они часто употребляют спиртное, что и стало причиной регулярных ссор, - сообщили в УМВД России по Ивановской области. - В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 города Иваново.