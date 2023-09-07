В Ярославле проспект Машиностроителей на всем протяжении станет четырехполосным

Михаил Евраев считает проспект Машиностроителей очень важной магистралью. Фото: Правительство Ярославской области

Жители района также попросили сделать качественную разметку пешеходных переходов и по возможности – тротуары в плитке, а не в асфальте.

Губернатор согласился с инициативой и пообещал, что проспект расширят до четырех полос на всем протяжении.

– Что касается тротуаров в плитке, то я полностью поддерживаю. Мы приняли решение делать тротуары только в плитке, причем и в городах, и в сельской местности, – отметил Михаил Евраев. – Также мы отказались от железобетонных столбов и все провода будем убирать под землю. Проспект Машиностроителей – очень важная магистраль, и важно, чтобы средства расходовались рационально.

Глава региона призвал Андрея Власова как члена координационного совета проконтролировать этот аспект.

- Общая стоимость контракта на ремонт проспекта – 541,5 млн рублей, в том числе на 2023 год на двух этапах 276,2 млн рублей и на 2024 год 265,2 млн рублей. Подрядчик уже приступил к работе – ведутся подготовительные и разбивочные мероприятия, - сообщает правительство области. - На проспекте Машиностроителей полностью заменят дорожное полотно на новое, двуслойное. Отремонтируют существующие и сделают дополнительные тротуары, добавят парковочные пространства, оборудуют новые и приведут в порядок старые остановки.

На встрече с активистами зашла речь и о ремонте проезда к детской поликлинике №5. Губернатору доложили: привести в порядок межквартальный проезд между улицами Ляпидевского и Серго Орджоникидзе, ведущий к детской поликлинике, предполагалось в следующем сезоне – в 2024 году.

– У нас есть экономия средств от торгов по социальным проездам, и на эти деньги мы можем сделать этот объект уже в этом году, до зимы точно успеем, – сказал Михаил Евраев.

Отдельную программу для ремонта проездов к больницам, школам, детским садам и другим учреждениям, услугами которых часто пользуются жители, глава региона инициировал в 2022 году. В этом сезоне в Ярославской области будет отремонтировано 158 таких объектов.