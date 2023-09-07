В Костромской области при пожаре погиб мужчина

Сейчас следователи проводят проверку по произошедшему. Фото: СУ СКР по Костромской области

В Костромской области сегодня, 7 сентября, в деревне Витязево Красносельского района произошел пожар. Возгорание случилось в частном деревянном доме. Огонь практически ничего не оставил от него. Под завалами спасатели обнаружили тело 69-летнего мужчины, который жил в этом доме. Сейчас следователи проводят проверку по произошедшему.

- На месте происшествия работает следователь Костромского МСО СУ СК России по Костромской области, проводится комплекс проверочных мероприятий. В рамках проверки будут назначены судебные экспертизы для установления причин пожара и смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.