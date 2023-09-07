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Общество7 сентября 2023 14:24

В Ярославской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод

Объект протяженностью 43 км построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годах
Подача газа в домовладение. ФОТО: АО «Газпром Газораспределение Ярославль»

Подача газа в домовладение. ФОТО: АО «Газпром Газораспределение Ярославль»

Специалисты «Газпром газораспределение Ярославль» и «Рыбинскгазсервис» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод от ГРС 3 Рыбинск — санаторий Черная речка — село Охотино Ярославской области.

Объект создает возможность для подключения свыше 400 домовладений в селах Охотино и Еремейцево, поселке Юхоть, деревне Палюшино Мышкинского района и селах Покровское, Никольское, Никола-Корма Рыбинского района.

Готовить на газу хозяйкам удобнее. ФОТО: АО «Газпром Газораспределение Ярославль»

Готовить на газу хозяйкам удобнее. ФОТО: АО «Газпром Газораспределение Ярославль»

— Во всех населенных пунктах построены распределительные сети. В селе Охотино к природному газу уже подключены 11 домовладений. По мере поступления заявок будут выполняться работы по подключению потребителей в остальных населенных пунктах, — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ярославль», ОАО «Рыбинскгазсервис» Алексей Базин.

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