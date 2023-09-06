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Иваново6 сентября 2023 14:00

В Иванове на набережной реки Уводь создали новую зону отдыха

Работы на объекте завершатся в ближайшее время
Анастасия ГОЛУБЕВА
Пока еще зона отдыха пустовата, но это лишь вопрос времени.

Пока еще зона отдыха пустовата, но это лишь вопрос времени.

Фото: правительство Ивановской области

В Иванове на набережной реки Уводь создали новую зону отдыха. Саму набережную продлили еще на километр, и на участке между Самойловским мостом и мостом Энергетиков теперь можно гулять и кататься на велосипедах или самокатах. Полностью работы на объекте завершатся в ближайшее время. Осталось доустановить светильники и подключить освещение.

Пока еще зона отдыха пустовата и не обустроена для разных игр и активностей, но это лишь вопрос времени.

- Самое главное, о чем я вас прошу, – подумайте, пожалуйста, чем ее наполнить. Кому-то нужны спортивные площадки, кому-то – детские. Пока мы на набережной сделали только основу – дорожки, освещение, где-то озеленение. Но чем ее наполнить, мы должны решать с жителями города, – сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ