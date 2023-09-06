В Ярославле улицу Здоровья приведут в порядок в этом году

Михаил Евраев: – Эта дорога в течение длительного времени находилась в ненормативном состоянии. Фото: Правительство Ярославской области

Благоустройство территории микрорайона Резинотехника губернатор Михаил Евраев обсудил с активистами и общественниками Заволжского района Ярославля

– В Заволжском районе очень активные жители, – отметил Михаил Евраев. – Эта дорога в течение длительного времени находилась в ненормативном состоянии, поступали многочисленные жалобы и просьбы от людей о ее ремонте. Поэтому приняли решение о том, что отремонтируем ее уже в этом году с устройством ливневой канализации, соблюдением требований программы «Чистое небо», заменой железобетонных столбов на более эстетичные.

Также в ходе встречи жители Резинотехники попросили не закрывать поликлинику. Глава региона заверил, что учреждение продолжит работу, более того, время приема врачей будет продлено до 22.00. Это позволит увеличить количество явок на 10%.

Михаил Евраев отметил, что для контроля за оказанием услуг в сфере здравоохранения на единой линии 122 уже действует служба качества, которая фиксирует случаи, когда люди сталкиваются с наплевательским отношением.

– У нас не должно быть, особенно в системе здравоохранения, людей, которые относятся равнодушно к своей работе. Мы с этим точно будем бороться, – подчеркнул глава региона.

В поликлинике в этом году по программе модернизации первичного звена, реализуемой в регионе правительством области, о выполнен капитальный ремонт помещений. Приведены в порядок кабинеты физиотерапевтического, стоматологического отделений, выполнено обустройство крылец, входа в детское отделение, фасада. Общий объем затрат на эти цели составил 27,3 млн рублей. Также по программе обновлено оборудование.

- В 2024 году планируется приобретение регистратора ЭКГ, портативного тонометра для измерения внутриглазного давления и маммографа, - сообщило правительство области.- А в 2025 году диагностический арсенал учреждения пополнят два аппарата УЗИ.