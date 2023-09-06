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Общество6 сентября 2023 15:39

В Ярославле ремонт трамвайных путей по улице Чкалова начнется в 2024 году

Он будет проведен по концессионному соглашению между правительством области и компанией «Мовиста-регионы Ярославль»
Мария СОКОЛОВА
По словам главы региона, развитие трамвайной сети планируется в дальнейшем не только в Ярославле, но и в других городах области.

По словам главы региона, развитие трамвайной сети планируется в дальнейшем не только в Ярославле, но и в других городах области.

Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев побывал на участке, где запланирована замена трамвайных путей в рамках реконструкции трамвайной инфраструктуры в Ярославле. Ремонт начнется во втором квартале 2024 года.

– Наша область в числе десяти регионов получила серьезную федеральную поддержку на модернизацию электротранспорта. Заключенное концессионное соглашение позволит полностью обновить трамвайную инфраструктуру в Ярославле, – рассказал Михаил Евраев. – Уже в 2025 году мы получим обновленную трамвайную сеть с современными, красивыми трамваями, оснащенными системой климат-контроля, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты, разъемами для зарядки гаджетов.

Главе региона передали коллективное обращение жителей о необходимости скорейшей модернизации трамвайного движения в городе. Ранее от жителей микрорайона Пятерка поступило большое количество жалоб на шум и вибрацию от проходящих трамваев. Все дело в том, что многие годы пути практически не менялись.

По итогам модернизации трамвайного движения в Ярославле, которое проходит под контролем правительства области, на городских маршрутах появится 47 односекционных низкопольных трамваев, будет обновлено 45,3 километра путей, созданы восемь тяговых подстанций, два путепровода, трамвайное депо, оснащенное передовым оборудованием.

По словам главы региона, развитие трамвайной сети планируется в дальнейшем не только в Ярославле, но и в других городах области.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ