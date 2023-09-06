Михаил Евраев: «Выбор очевиден - проактивная позиция всегда приносит результат»

Михаил Евраев: - Вощажниковская школа построена с учетом всех самых современных требований и оснащена новейшим оборудованием. Фото: Правительство Ярославской области

- Опережающими темпами ведем ремонт дорог. Строим школы и спортивные объекты, ремонтируем больницы и дома культуры. Еще год назад многие не верили, что за сезон сделаем более 320 дворов. Но мы это сделали, продолжаем и в 2023 году. И так во всех направлениях. У нас много действующих инициатив, и эта выгодно отличает наш регион, - подчеркивает Михаил Евраев.

День знаний в новой школе

1 сентября - это всегда особенный день. Вдвойне торжественной в этом году была эта дата для жителей сел Вощажниково Борисоглебского района и Марково Ростовского района. Здесь открылись долгожданные современные школы.

- Поздравил со 155-летием учебного заведения учеников и коллектив Вощажниковской школы. Эту серьезную дату они встречают в просторном, светлом, новом здании. Наглядный пример развития системы образования с сохранением ее богатой истории и традиций, - написал в соцсетях Михаил Евраев. - Еще в двух учебных заведениях: на улице Пашуковской в Ярославле и в селе Погорелка Рыбинского района - работы завершат совсем скоро. Строим еще две новые школы в Ярославле, школу в поселке Заволжье Ярославского района и большой корпус школы в Угличе.

В правительстве Ярославской области считают, что каждый ребенок региона должен иметь доступ к современному качественному образованию. Для этого по нацпроекту открывают «Кванториумы» и «Точки роста», создают условия для ребят с особенностями здоровья, строят и ремонтируют школы. Запустили новую программу благоустройства школьных территорий и стадионов. Для сельской местности обновили автопарк автобусов.

Ключевым направлением заботы регионального правительства стала и безопасность детей. На антитеррористическую защиту, оснащение и охрану школ из бюджета направлено более 500 миллионов рублей. И эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

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Премия - педагогам, подарки - первоклассникам

Как удержать профессионалов? На августовском педсовете губернатор рассказал о новой мере поддержки для педагогов региона - учрежденной им премии за профессиональное мастерство в размере 100 тысяч рублей. В этом учебном году ее получат 70 лучших работников системы образования. Это лишь один из способов выразить наше признание и благодарность за труд учителям и наставникам.

- Создание системы привлекательности Ярославской области для квалифицированных и креативных стало лейтмотивом работы губернатора. Инициатива о поддержке «золотых» медалистов, поступивших в вузы области, своевременная - из них вырастут отличные кадры для Ярославии, - считает член Общественной палаты России и региональной Общественной палаты Александр Русаков.

В правительстве Ярославской области к Дню знаний приготовили и личный подарок тем, кто первый раз переступил в этом году порог школы. В рамках губернаторского проекта «Подарок первокласснику», действующего в регионе второй год, 1 сентября 15,5 тысячи бывших дошколят получили комплекты канцелярских принадлежностей.

- Чтобы помочь семьям, в прошлом году ввели в регионе эту дополнительную меру социальной поддержки. Она показала свою востребованность, - сказал Михаил Евраев.

Растет зарплата

В августе выросла на 10 процентов и премиальная часть зарплаты учителей, а также врачей, медицинских и социальных работников, трудящихся в сфере культуры. Об этом в конце прошлой недели рассказал в соцсетях губернатор.

Перечисленные категории особо отмечены в указе Президента РФ Владимира Путина. Всем остальным работникам бюджетной сферы в госучреждениях, а их в Ярославской области 43 тысячи, повышение составит 5 процентов. Таким образом, рост зарплаты затронет около 100 тысяч жителей региона. Из областного бюджета правительством региона на эти цели выделено 1,3 миллиарда рублей. Это уже вторая в 2023-м индексация выплат бюджетникам, первая составила 4,6 процента.

- Эти решения требуют серьезного финансирования. Дополнительные расходы бюджета составят не менее 1,3 млрд рублей. Но мы к ним готовы в интересах жителей, - сказал Михаил Евраев.

Власть слышит

Детям и взрослым должно быть хорошо не только в школе и на работе, но и, например, во дворе своего дома. В прошлом году Михаилу Евраеву удалось добиться выделения из федерального бюджета на реализацию программы благоустройства «Наши дворы» беспрецедентной суммы - 1,2 млрд рублей. Это в итоге вместе с областными средствами позволило направить на ремонт дворовых территорий 1,8 млрд рублей и дать импульс всей программе.

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Такой объем благоустройства в регионе выполнен впервые - было отремонтировано в 3 раза больше дворовых территорий, чем в 2021 году, а в Ярославле - в 5 раз больше.

Пока реализовывался этот проект, Михаил Евраев объездил буквально всю область и много разговаривал с людьми. Общение с ярославцами стало основой принятия решений. В результате теперь встречи представителей власти Ярославской области проводятся с жителями региона на регулярной основе. Более 7000 ярославцев встретились с руководителями органов власти и депутатами за 6 месяцев этого года. Во всех районах и городских округах Ярославской области прошло более 150 встреч руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления с жителями.

- Это очень хорошая и правильная традиция, когда власть ведет диалог, слушает и слышит людей, принимает в работу их предложения и добивается результатов. Главное, что хочу сказать: Михаил Яковлевич Евраев с первого дня исполнения полномочий губернатора был готов к диалогу с каждым ярославцем, того же он требует от своих подчиненных. Так и должно быть, - говорит президент Торгово-промышленной палаты Ярославской области Наталья Рогоцкая.