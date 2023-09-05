Ярославец Максим Буров впервые в мировой практике выполнил сложнейший прыжок

Ярославец Максим Буров, занял первое место в дисциплине «акробатика». ФОТО: Федерация фристайла России

В Республике Беларусь прошли соревнования по фристайлу. Участник сборной из России, ярославец Максим Буров, занял первое место в дисциплине «акробатика».

- Спортсмен выполнил прыжок, сложность которого в рамках соревнований исполняется впервые в мировой практике, - сообщили в Федерации фристайла России.

Второе место занял ярославец Илья Буров, третье – Игорь Дребенков, представляющий Республику Беларусь.

Среди женщин второе место заняла ярославская спортсменка Любовь Никитина.

Итоговые результаты соревнований:

Женщины 1. Гуськова Анна (BLR) - 108,76 2. Никитина Любовь (RUS) - 101,51 3. Андрианова Анастасия (BLR) - 85,86

Мужчины 1. Буров Максим (RUS) - 159,47 2. Буров Илья (RUS) - 135,66 3. Дребенков Игорь (BLR) - 122,63