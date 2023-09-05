В Ивановской области собираются платить региональный маткапитал

В Ивановской области собрались водить региональный маткапитал для многодетных семей. Фото: Полина Вачнадзе

Региональный материнский капитал в 50 тысяч рублей собираются ввести в Ивановской области. На него смогут претендовать семьи, родившие третьего и последующих детей.

- Выплата не будет являться целевой, то есть ее можно потратить на что угодно, - уточнил губернатор региона Станислав Воскресенский.

Кроме того, глава области предложил выплатить материнский капитал в 50 тысяч рублей и на тех детей из многодетных семей, которые родились или родятся в сентябре этого года, то есть, до принятия закона.

Законопроект должен быть проработан, после чего внесен на рассмотрение в Ивановскую областную Думу.

В регионе продолжают выплачивать материнский капитал студенческим семьям: его получают молодые родители в возрасте до 24 лет, которые на момент рождения ребенка очно учились в колледже или вузе области. С прошлого года размер «студенческого» маткапитала составляет 150 тысяч рублей.