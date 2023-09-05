В Костромской области увеличили число групп продленного дня в школах

В Костромской области сформированы 273 группы «Библиопродленки». Фото: Евгения ГУСЕВА

В школах Костромской области с 298 до 322 увеличилось количество групп продленного дня. На продленку после уроков смогут оставаться примерно семь тысяч учеников начальных классов.

В группах не только присматривают за детьми, но готовят их к учебным занятиям, проводят физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия. Заниматься с ребятами будут 345 педагогов, в том числе – студенты педагогических специальностей.

В этом году сформированы 273 группы «Библиопродленки» - с пользой проводить время в библиотеках региона смогут почти пять тысяч детей. К организации внеурочной деятельность активно привлекают детские школы искусств и музеи.

- Система организации внеурочной деятельности отличается от системы допобразования. Не каждая семья готова или имеет возможность возить ребенка в кружки и секции через весь город, - сказал глава региона Сергей Синников. - Опыт Костромской области в организации этой работы уникален, мы идем первыми. Глубоко убежден, будущее за такой работой - организация досуга детей по месту жительства. Это и разновозрастные отряды, и другие виды внешкольной работы. Все это надо делать. Практику необходимо расширять.