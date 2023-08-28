В Ярославской области расселили почти 7 тысяч кв. метров аварийного жилья

Михаил Евраев: - Всего в 2023 году требуется расселить 16,1 тыс. кв. м. аварийного жилья, переселить 880 граждан. Фото: Правительство Ярославской области

В регионе за прошедшие 7 месяцев текущего года расселено 6,66 тысяч квадратных метров. Об этом сообщило правительство области.

– Держим выполнение этой программы под особым контролем и стараемся идти с опережением плана, чтобы жители региона как можно скорее переселились в комфортное жилье, - сообщил губернатор области Михаил Евраев. - Всего в 2023 году требуется расселить 16,1 тыс. кв. м. аварийного жилья, переселить 880 граждан.

На расселение жилья в Ярославской области в текущем году предусмотрено 1,4 млрд рублей. Переселение проводится в рамках реализации правительством области федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Работа, проделанная правительством области в этом направлении, отражена в справке: с 1 июня 2019 года до 1 сентября 2025 года на территории Ярославской области необходимо переселить 6340 человек из 102,99 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. На эти цели предусмотрено 4 млрд. 460 млн. рублей. В период с 2019 – 2021 гг. проведено расселение 46,2 тыс. кв. м. аварийного жилфонда, переселено 2 тысячи 570 человек.

В справке отмечено, что в 2022 году из аварийного жилья были переселены 1116 человек. Участие в программе принимали 21 муниципальное образование в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Некоузском, Некрсовском первомайском, Пошехонском, Ростовском, Рыбинском, Тутаевском и Угличском районах, а также в Ярославле, Рыбинске и Переславль-Залесском.