В Ивановской области подросток погиб на рыбалке от удара током

В Ивановской области подросток погиб, коснувшись удочкой электропровода.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Шуйском районе Ивановской области 26 августа погиб подросток. Вместе с друзьями юноша ловил рыбу в пруду и нечаянно коснулся удочкой линии электропередач. От полученной электротравмы подросток скончался на месте.
Сейчас прокуратура региона устанавливает обстоятельства случившегося.
- Будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и исполнению нормативных требований при эксплуатации линии электропередач, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.
Ход процессуальной проверки, которую ведут следственные органы, ведомство взяло под свой контроль.