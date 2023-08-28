В Ивановской области подросток погиб на рыбалке от удара током

В Ивановской области подросток погиб, коснувшись удочкой электропровода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шуйском районе Ивановской области 26 августа погиб подросток. Вместе с друзьями юноша ловил рыбу в пруду и нечаянно коснулся удочкой линии электропередач. От полученной электротравмы подросток скончался на месте.

Сейчас прокуратура региона устанавливает обстоятельства случившегося.

- Будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и исполнению нормативных требований при эксплуатации линии электропередач, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.

Ход процессуальной проверки, которую ведут следственные органы, ведомство взяло под свой контроль.