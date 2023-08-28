Прыжки на батуте - спорт или развлечение?

В Ярославле объявляется набор детей в проект «Сила прыжка». ФОТО: Виктория Верещагина

В Ярославле объявляется набор детей в проект «Сила прыжка» - прыжки на батуте для детей с инвалидностью и ОВЗ в возрасте 8 - 14 лет.

Для участников проекта будут организованы:

- занятия по прыжкам на батуте,

- первые в регионе соревнования по прыжкам на батуте для детей-инвалидов и детей с ОВЗ,

- анимационная программа и подарки.

Каждое занятие по прыжкам на батуте состоит из трех частей.

Часть 1 - Разминка

В зале, на ковре ребята подготавливают свой организм к нагрузкам на батуте, работают над своей выносливостью, силой, ловкостью.

Вместе с тренером выполняют ряд полезных и доступных упражнений: бег, хождение как мишка, паучок, таракан, кувырки, шпагат.

Часть 2 - Прыжки на батуте

Самая захватывающая и динамичная часть занятия. Ребята выходят на батут, а родители смогут наблюдать за их успехами: от первых неуверенных шагов до выполнения элементов различной степени сложности.

Прыжки вперед и назад, в сторону, повороты, группировка, складка. И всему этому можно научиться.

Каждое занятие по прыжкам на батуте состоит из трех частей. ФОТО: Виктория Верещагина

Часть 3 - Игры

Наши спортсмены - большие трудяжки, но в любом случае, они - дети и, конечно же, ни одно занятие не обойдется без игр и развлечений. И все мы с нетерпением будем ждать финальное мероприятие проекта - первые в регионе пройдут соревнования по прыжкам на батуте для детей с инвалидностью и ОВЗ, где участники смогут продемонстрировать все свои достижения.

В 2023 года проект реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты. Все самое интересное впереди!

Реклама

LjN8K7k2X

Верещагина Виктория Витальевна

ИНН 760308295523, Ярославль, ул. Спасская, д. 2, кв. 98