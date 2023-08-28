Женщины в строительстве: четкость, аккуратность, изящество

Сегодня стройка, электрика, монтаж легко покоряются женщинам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще в XIX веке в России женщины работали на шахтах, бурлаками на Волге, на лесоповалах трудились целые артели дровосечек. Совсем не удивительно, что и сегодня стройка, электрика, монтаж легко покоряются женщинам.

От маленького чертежа…

В 1904 году в Санкт-Петербурге появился технико-графический институт для женщин, который стал в 1906 году первым в мире женским политехническим институтом. С тех пор женские традиции в проектировании и архитектуре дают великолепный результат. Все мы знаем архитектора Нину Алешину, спроектировавшую 19 станций московского метрополитена. Продолжательница славных традиций российских женщин – проектировщиков, архитекторов и чертежников, Надежда Леонтьевна Рогозина - мастер отдела технического контроля ярославского предприятия «КХМ-Волга». На предприятии Надежда работает шестой год, проверяет по чертежам точность сборки и окраски металлоконструкций.

Надежда Рогозина - мастер своего дела. Фото: пресс-служба КХМ

- Мне очень нравится здесь работать, у нас молодой задорный коллектив, где можно и поспорить, – отмечает Надежда. Ее жизненный принцип прост и гениален: «Если мяч бросишь в стенку - он к тебе и отскачет. Надо к людям относиться так, как к своим детям и родителям. И тогда все будет хорошо».

Хобби Надежды Рогозиной очень перспективное – программирование, нейросети и искусственный интеллект. Раз в неделю она помогает детям изучать языки программирования.

Более 40 лет на сварке

Удивительная карьера сложилась у почетного работника ижевской «Уралметаллургмонтаж» Татьяны Валерьевны Шудеговой.

Мало кто в России из женщин более 40 лет успешно трудился сварщиком. И вот уже 51-й год Татьяна Валерьевна работает на одном предприятии, которое пережило реструктуризацию, смену названий и даже переехало из Свердловска в Ижевск. Варила Татьяна на полуавтомате на сборке в цехе сборки металлоконструкций ручной дуговой сваркой. Работала на монтажном участке, в цехе сборки металлоконструкций, ездила по командировкам в карельскую Костамукшу и в Череповец, где работала на домне «Северянка» наравне с мужчинами. В том числе варила и на большой высоте.

Татьяна Шудегова: почет и уважение. Фото: пресс-служба КХМ

- Работа была, конечно, не сахар, - вспоминает Татьяна. – Раньше у сварщиков были тяжелейшие монтажные пояса. Неудобные, металлические. Да и работать зимой, к примеру, на улице на новых теплотрассах – совсем непростое испытание даже для многих мужчин. Но если дано от Бога быть сварщиком – любые трудности преодолимы!

Хороший снабженец – на вес золота!

В 1871 году императорским указом был утвержден закон о профессиональной деятельности женщин, и там были зафиксированы де-юре многие специальности, по которым женщины уже работали не один десяток лет: зубные врачи, акушерки, фельдшерицы, счетоводы, телеграфистки, телефонистки, служащие в банках, конторах и судах, работницы типографий. Уже в те годы женщины активно занимались снабжением и

управлением производством. С 23 лет Варвара Морозова управляла Тверской мануфактурой, принимая решения по строительству фабричных зданий и закупкам нового оборудования. Схожая профессия сегодня у Лилии Донцовой, ведущего инженера по снабжению компании «Коксохим-Электромонтаж» в Череповце.

Лилия Донцова знает откуда, что берется. Фото: пресс-служба КХМ

- У нас нет ни одного одинакового и скучного дня, чему я очень рада! Загрузка высочайшая! Мы регулярно проходим обучение и повышаем свою квалификацию непосредственно на предприятиях, где и производится электрическая продукция. Это очень интересно, - рассказала Лилия Донцова.

Каждый заказ вынуждает Лилию изучать массу технической документации и информации, чтобы из огромного количества предложений выбрать максимально качественное сырье. И сейчас Лилия не просто менеджер по сбыту, она квалифицированный специалист, который точно знает, у какого поставщика лучше всего брать продукцию.

Все эти истории объединяет одно – успешное продолжение славных традиций женского труда в самых различных областях и сферах производства.