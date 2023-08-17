В Иванове пассажир приставил нож к горлу водителя такси

В Иванове пьяный пассажир напал на водителя такси. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иванове пьяный пассажир напал на водителя такси.

Машину вызвали двое мужчин и попросили отвезти их в сторону железнодорожного вокзала. Сначала поездка проходила как обычно, а потом пассажир, который находился на заднем сиденье, достал из рюкзака нож и приставил его к горлу таксиста.

- 29-летний водитель попытался оттолкнуть руку нападавшего, но у него не получилось. Потерпевший стал терять контроль над управлением машиной, однако, в происходящее вмешался второй пассажир. Он помог избежать дорожной аварии и съехать на обочину, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Пьяный злоумышленник попытался сбежать, но далеко уйти ему не удалось. Потерпевший догнал его и удерживал до приезда полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Полицейские устанавливают мотивы преступления.