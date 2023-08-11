Цифровая эволюция меняет Россию

Всероссийский форум «Цифровая эволюция 2023» – крупнейшее ежегодное событие в области цифровых технологий. ФОТО: ПАО «Сбербанк».

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Крупнейшее ежегодное событие в области цифровых технологий, посвященный вопросам применения платформенных решений при создании государственных сервисов, в котором принимают участие эксперты Сбера.

– Развитие технологий в мире набирает космические обороты. В ближайшие 10 лет будут быстро расти и оказывать влияние на экономику технологии блокчейн, высокоскоростной интернет 6G, облачные вычисления. Активно развиваются технологии искусственного интеллекта. Так, согласно прогнозам международных экспертов, в мире их использование может ежегодно приносить экономическую выгоду в размере от 2,6 трлн до 4,4 трлн долларов, – обратился с приветственным словом к участникам форума вице-президент, председатель Среднерусского банка Евгений Титов.

Сегодня искусственный интеллект покрывает 75 % процессов Сбера. Практически полностью цифровизованы решения в части кредитования. Доля таких решений по кредитованию физических лиц составляет 99,9%, корпоративных клиентов – 81%. Помимо этого, искусственный интеллект внедрен в умные устройства, виртуальный ассистент Салют, беспилотные автомобили.

В 2023 г. Сбер провел почти 30 дизайн-сессий по ИИ-трансформации регионов, по итогам каждой сессии банк получил большое количество запросов от органов исполнительной власти РФ на внедрение продуктов на базе искусственного интеллекта. До конца года планируется проведение еще ряда таких сессий.

Основная повестка форума — развитие цифровых услуг и сервисов. ФОТО: ПАО «Сбербанк»

Прикладные решения с применением технологий искусственного интеллекта по оценке Сбера повышают эффективность процессов в 5-7 раз.

Продукты и решения Сбера и компаний-партнеров активно используются в сфере здравоохранения, в медицинских организациях по всей стране. Это и система принятия врачебных решений – умный помощник врача «Топ-3», Цифровой ФАП, продукт для голосового заполнения медпротоколов – Voice2Med. Дистанционный мониторинг, который позволяет врачам в онлайн-режиме наблюдать за динамикой показателей. Проект снижает смертность среди пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями на 30%, способствует уменьшению количества вызовов скорой медицинской помощи и госпитализаций — на 70%.

Согласно данным Сбера, технологии искусственного интеллекта в транспорте на 20% сокращают время в пробках и на перекрестках, а также увеличивают скорость прогнозирования пассажиропотока почти на 70%. Также применение ИИ на 80% снижает травматизм на строительных объектах.

Развитие цифровых услуг и сервисов, в том числе с использованием Единой цифровой платформы «ГосТех» станет основной повесткой форума. Сбер является партнером государства и предлагает свои решения в рамках этой платформы. Также на мероприятии планируется обсудить вопросы создания системы государственного управления, основанной на данных.

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