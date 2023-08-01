В День города Иванова пройдет фестиваль «Уводь-фест»: полная программа праздника

Главным событием Дня города Иванова станет фестиваль «Уводь-фест». ФОТО: Департамент внутренней политики Ивановской области ВКонтакте

В субботу, 5 августа, Иваново отметит День города. Главным событием праздника станет фестиваль «Уводь-фест», который охватит 15 локаций.

- «Уводь-фест» снова объединит в себе различные увлечения и интересы, направления актуальной культуры. В программе - уличное искусство, современные инсталляции, музыка, мастер-классы, танцы под открытым небом, а в завершении вечера - праздничный фейерверк, - рассказали организаторы.

Театрально-цирковая зона (сквер у цирка)

12:00-13:00 - праздничная концертная программа Центра культуры и отдыха Иваново;

13:00-14:00 - цирковая программа «Звезды мирового цирка» (клоуны, акробаты, индийский слон);

14:00-14:45 - интерактивный спектакль для всей семьи «Путешествие животных» (авторский театр «Эскизы в пространстве», г. Москва);

15:00-16:00 - спектакль по поэме А.Пушкина «Руслан и Людмила» (Театр «Трикстер», г. Москва);

16:15-17:00 - интерактивное шоу для детей и взрослых «Белые в городе» (Шоу «Кабаре Арнольда», г. Москва);

17:30-20:00 - DJ-сет на виниле от Dima Sever.

Пр.Ленина (от музея им. Д.Г.Бурылина) – пл.Пушкина

17:00-18:00 - карнавальное шоу-променад на корабле «Цветоника» (Театр «Огненные люди», г. Москва).

Город мастеров (аллея у цирка)

10:00-17:00 - ярмарка ремесленников и художников; 10:00-17:00 - выставка-ярмарка авторских игрушек «Уютная игрушка»; мастер-классы по прикладным видам творчества

Фуд-корт (у памятника М. Фрунзе)

10:00-20:00 - зона фуд-корта;

10:00-20:00 - мастер-класс по росписи пряников.

Зона колеса обозрения

11:00-20:00 – дизайн-маркет ивановских дизайнеров,

16:00-17:00 – показы модных коллекций ивановских дизайнеров,

11:00-20:00 – фото-зона Центра ландшафтных услуг «GreenArt»,

12:00 и 15:00 – мастер-классы по созданию садовых композиций от Центра ландшафтных услуг «GreenArt»,

17:00-19:00 - музыкальная программа гитариста Дмитрия Тювелева,

12:00-20:00 - «Городской квест». Элизиум квест.

Баскетбольная площадка

12:00-15.00 - аккция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по популяризации здорового образа жизни и выполнения нормативов комплекса ГТО,

15:00-18:30 - Family Jam от Дома Танца I-Town Family.

Территория мастер-классов (у Банного моста)

11:00-18:00 - мастер-классы от фабрики удивительных игрушек «Моя Забава»,

12:00 и 16:00 – экскурсия для жителей города «Как звучал город 100 лет назад» от фабрики игрушек «Моя Забава» (старт от шатра фабрики игрушек «Моя Забава»),

11:00-18:00 - отправка добрых писем от Почты России.

Площадка у КЦ «Современник»

12:00-16:00 - «Ивановскому троллейбусу 60 лет». Интерактивная выставка троллейбусов,

12:00-16:00 - интерактивная программа автошколы «Светофор»,

12:00-16:00 - интерактивная программа от ГК «Славянский дом»,

15:00-19:30 - концертная программа от кавер-группы X-Band и флешмоб барабанщиков.

Новая набережная (набережная р.Уводь между Соковским и Самойловским мостами)

11:00-12:00 - практика йоги «Здоровая спина» от студии йоги «POZA»,

12:00-13:00 - открытая тренировка по танцам (Zumba),

12:00-13:00 - высадка декоративных яблонь, дневной цветной фейерверк,

13:00-15:00 - открытый мастер-класс от волейбольного и футбольного клубов «Текстильщик»,

18:00-19:00 - спектакль «Скамейка» по одноименной пьесе А. Гельмана (артисты Ивановского драматического театра)

Набережная р. Уводь от Самойловского моста в сторону моста Энергетиков (около фабрики им. Ф. Н. Самойлова)

12:00-20:00 – граффити-фестиваль GRAFITY JAM ИВАНОВО.

Локация «Сырный кубик» (у Музея сыра)

12:00-14:00 - мастер-классы «Сырный сувенир» от Музея сыра,

14:00-15:00 - дегустация жаренного сыра и розыгрыш призов от Музея.

Зона акустики (набережная р. Уводь между Банным и Соковским мостами)

16:00-20:00 - акустический концерт,

11:00-14:00 - интерактивная программа от банка,

12:00-16:00 - интерактивная образовательная программа научно-образовательного консорциума,

12:00-16:00 - интерактивная программа.

Лекторий в лаунж-зоне

Проект «СЛОН. Солярис. Лекции О Науке» (парковая зона между памятников М. Фрунзе и Колесом обозрения)

11:30 «Гуляли ли динозавры по земле Ивановской?». Журналист, историк, палеонтолог Александр Ипатов расскажет обо всех этапах возникновения и эволюции жизни на нашей земле, о том, какие организмы жили на том самом месте, где каждый из нас просыпается и завтракает.

12:30 «Иваново: от древних людей до Ласточек». Андрей Пикин, историк. Центр «Солярис». История Ивановской области начинается в глубокой древности с приходом первых людей. Кем они были, о чем думали – об этом мы не узнаем. Как не узнаем об особенностях средневековья области. А узнаем о том, как наш, казалось бы, искусственно созданный регион был центром притяжения на протяжении без малого четырех последних веков.

Фермерская ярмарка (набережная р. Уводь со стороны пл. Пушкина)

10:00-17:00 - Фермерская ярмарка.

Главная сцена (пл. Пушкина)

18:00-19:00 - кавер-группа Mad Manchester, 19:15-20:30 - кавер-группа Cool Jam, 20:45-22:00 – рок-группа The Hatters.

22.00 – 22.20 Фестиваль фейерверков.

В День города с 12:00 до 16:00 между локациями по маршруту «пл. Пушкина – Госпиталь – ул. Громобоя - к/т «Современник» - Соковский мост – пл. Пушкина» будут ходить два троллейбуса. Проезд бесплатный.